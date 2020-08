New Zealand-børsen overbelastet av cyberangrep

For tredje dag på rad førte cyberangrep til at børsen på New Zealand måtte stenge, opplyser børsen.

Handelen ble avbrutt i 11-tiden torsdag som følge av nettverksproblemer knyttet til et tjenestenektangrep (DDoS), som overbelastet datasystemene med trafikk. Handelen måtte også stenge i rundt en time tirsdag ettermiddag og fra klokka halv 12 til 15 onsdag. New Zealand har rapportert at antallet cyberangrep i første halvår av 2020 har økt betydelig, opplyser landets statlige datasikkerhetsorgan, CERT NZ. (©NTB)