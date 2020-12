New Zealand erklærer klimakrise

New Zealands regjering erklærte onsdag klimakrise basert på konklusjoner fra FNs klimapanel.

– Dette er en erklæring basert på vitenskap. Det er en anerkjennelse av neste generasjon og en erkjennelse av byrden de må bære om vi ikke handler, sa statsminister Jacinda Ardern til nasjonalforsamlingen.

Den symbolske erklæringen kommer etter at FNs klimapanel (IPCC) har slått fast at de globale utslippene må reduseres drastisk dersom vi skal unngå at temperaturen stiger mer enn 2 grader. Målet om maks 1,5 graders global oppvarming er enda mer ambisiøst.

32 andre land har kommet med lignende erklæringer.

