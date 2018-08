New Zealand forbyr boligsalg til utlendinger

Utlendinger vil ikke lenger kunne kjøpe private boliger i New Zealand, ifølge en ny lov som skal bidra til å løse landets boligkrise.

Loven fikk onsdag flertall i en tredje og avgjørende avstemning i nasjonalforsamlingen.

– Regjeringen mener at newzealendere ikke bør bli utkonkurrert av rikere utenlandske kjøpere, sier økonomiminister David Parker.

De siste årene er det blitt fortalt mange historier om rike utlendinger fra blant annet Silicon Valley i California som skal ha kjøpt gårder på den newzealandske landsbygda for å komme seg unna stress og støy. Det skal også være rike kinesere som har vunnet budrunder på forstadshus i landets største by Auckland.

– Enten det er vakre eiendommer ved sjø og hav eller et mer beskjedent forstadshus, så sikrer denne loven at eiendomsmarkedet bestemmes i New Zealand og ikke på det internasjonale markedet, sier Parker.

New Zealand har de siste årene opplevd rekordstor innvandring, noe som kobles til en kraftig oppgang i boligprisene.

De siste ti årene har prisene økt med 50 prosent, samtidig som andelen som eier sitt eget hjem, har falt til det laveste nivået på 65 år.

Labour-regjeringen har lovet å bygge 100.000 nye billige boliger, og loven forbyr ikke utlendinger å investere i nye boliger som bygges.

(©NTB)

