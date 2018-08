New Zealand forbyr engangsplastposer

New Zealand blir neste land som forbyr bruk av engangsplastposer, kunngjorde landets myndigheter fredag.

– Vi faser ut engangsplastposene for å ta bedre vare på miljøet vårt og sikre New Zealands rene, grønne omdømme, sier statsminister Jacinda Ardern i en pressemelding.

Mer enn 100 områder, land og regioner, inkludert seks av Australias åtte delstater og territorier, Belgia, Frankrike, Italia og Kina har allerede innført totalforbud, mens andre har innført avgifter eller overgangsordninger.

– Hvert år i New Zealand bruker vi hundrevis av millioner av engangsplastposer, et fjell av poser. Mange av dem ender opp med å forsøple vår vakre kyst og marine miljøer og skader alle typer liv i havet, og alt dette når det finnes brukbare alternativer for forbrukere og næringsliv, sier Ardern.

Utfasingsperioden er på seks måneder.

New Zealand er en av verdens største produsenter av urbant søppel i den vestlige verden, med et forbruk av engangsplastposer på 150 stykker per innbygger per år.

(©NTB)

