New Zealand har fått innlevert over 56.000 våpen

Myndighetene på New Zealand har mottatt 56.350 våpen i forbindelse med at det ble innført et amnesti for våpeneiere etter moskéangrepet i Christchurch.

Fredag går fristen ut for å kunne levere inn våpen uten å måtte svare på spørsmål. 51 personer ble drept i angrepet mot to moskeer i Christchurch 15. mars i år. Angrepet førte straks til et forbud mot halvautomatiske rifler. 150 millioner newzealandske dollar, eller nær 870 millioner kroner, er satt av til å kjøpe tilbake våpen. Til nå er det utbetalt nesten 100 millioner dollar utbetalt til i alt 31.650 mennesker som har avlevert sine våpen. Det har også kommet inn 188.000 våpendeler. (©NTB)

