New Zealand setter inn militæret for å kontrollere koronasmitte

New Zealands statsminister Jacinda Ardern har bedt landets forsvar om å overta grensekontrollen etter at nye tilfeller av koronasmitte er avdekket.

– Etter mitt syn behøver vi strengheten, tilliten og disiplinen som militæret kan gi oss, sa Ardern da hun begrunnet hvorfor det nå blir forsvaret som skal overvåke landets grenser framover.

Tiltaket med å sette inn militæret kommer etter at to koronasmittede kvinner på reise fra Storbritannia, nylig ble sluppet tidligere ut av karantene til tross for at den ene hadde symptomer på covid-19.

Fram til da hadde New Zealand ikke hatt noen nye smittetilfeller på 24 dager.

