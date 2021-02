New Zealand starter vaksinering

New Zealand har startet koronavaksineringen, men myndighetene advarer om at igangsettelsen bare er et lite skritt på veien i en lang kamp mot pandemien.

– Dette er starten på det vi kan kalle et nytt kapittel, men det er en lang vei, sa Ashley Bloomfield, landets helsedirektør, da vaksineringen startet lørdag. Vaksinene skal i første rekke tilbys innbyggere som løper stor risiko for å bli smittet, og til folk som kommer tilbake til New Zealand fra utlandet, samt ansatte i landets grensestyrke og folk som jobber med karantene. Landet har i motsetning til store deler av verden unngått store smitte- og dødstall og har fått skryt for måten myndighetene har håndtert pandemien på. New Zealand har så langt registrert 26 koronarelaterte dødsfall. Befolkningen er på rundt 5 millioner innbyggere, litt færre enn Norge. (©NTB)

