New Zealands økonomi vokste med 14 prosent i tredje kvartal

New Zealand hadde en økonomisk vekst på 14 prosent i perioden juli til september etter å ha falt 11 prosent kvartalet før som følge av koronanedstenging.

Landet har i stor grad kunnet leve som normalt de siste månedene etter å ha bestemt seg for å gå hardt til verks mot viruset.

– Den økonomiske innhentingen er et resultat av vår avgjørelse om å gå hardt og tidlig til verks under covid-19-pandemien, sier finansminister Grant Robertson.

Han sier det er den sterkeste veksten i bruttonasjonalprodukt noensinne i New Zealand.

Til sammen har 25 koronasmittede personer dødd i en befolkning på rundt 5 millioner. Sist det var et koronadødsfall på New Zealand, var i september. Det registreres for tiden under 10 nye smittetilfeller daglig.

(©NTB)

