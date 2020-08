Ni av ti demokrater er fornøyd med valget av Harris

Nesten 90 prosent av demokratene i USA er fornøyd med valget av Kamala Harris som visepresidentkandidat, ifølge en ny meningsmåling.

Omtrent like mange i partiet mener en viktig milepæl ble nådd da Joe Biden utpekte Harris til visepresidentkandidat. Hun er den første svarte kvinnen som har hatt denne rollen for et av de store partiene i USA.

Blant amerikanske kvinner svarer 60 prosent at de har et godt inntrykk av Harris, ifølge Reuters/Ipsos-målingen. 53 prosent av kvinnene svarer det samme om Biden.

I befolkningen som helhet har omtrent 56 prosent et godt inntrykk av Harris og Biden. 42 prosent svarer at de har et godt inntrykk av president Donald Trump.

