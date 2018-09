Ni drept i strid mellom bevæpnede grupper i Libya

Ni personer, inkludert to sivile, ble torsdag drept i et sammenstøt mellom to rivaliserende militser i Libyas hovedstad, ifølge lokale myndigheter.

Tretten andre, inkludert fire sivile, ble skadd i sammenstøtet som fant sted i et utkantstrøk sør i Tripoli, opplyser talsperson Osama Ali for den lokale redningstjenesten.

Til tross for at det ble inngått en våpenhvile 4. september, har de voldelige sammenstøtene fortsatt denne uken, spesielt i nabolaget Salaheddin og på ruten mot Tripolis internasjonale flyplass, som ble totalskadd i 2014.

Minst 63 mennesker har mistet livet i kampene som brøt ut forrige måned, og minst 159 personer er skadd, for det meste sivile.

Brudd på våpenhvile

FNs støtteoppdrag i Libya (UNSMIL) oppfordret torsdag på Twitter om at de bevæpnede gruppene holder seg til avtalen om våpenhvile, og minte om at å «utsette sivile for skade er forbudt».

Allerede forrige uke registrerte UNSMIL 14 brudd på våpenhvilen.

Libyas hovedstad har vært sentrum for en blodig maktkamp mellom væpnede grupper siden diktatoren Muammar Gaddafi ble styrtet av opprørere med støtte fra NATO og Norge i 2011.

Væpnede grupper

Kampene som brøt ut i Tripoli 27. august, sto i utgangspunktet mellom væpnede grupper tilknyttet den FN-støttede samlingsregjeringen GNA, og den såkalte 7. brigade. Sistnevnte milits kommer fra byen Tarhuna sørøst for Tripoli, og hevder å være Libyas rettmessige «hær» og har erklært at de vil frigjøre Tripoli fra andre militser.

Siden kampene brøt ut, har flere væpnede libyske grupper sluttet seg til. Samtidig har GNA oppfordret allierte militser fra andre steder i landet til å bistå dem.

(©NTB)

