Ni drept og elleve bortført i angrep i Libya

Minst ni personer er drept i et antatt IS-angrep på en politistasjon i ørkenbyen Tazerbo i Libya. Elleve andre er bortført.

Det er medlemmer av den ytterliggående islamistgruppen IS som står bak fredagens angrep, ifølge lokal politi. Blant de bortførte er det sivile og en sikkerhetssjef.

Tazerbo kontrolleres av militsgruppen som er kjent som Libyas nasjonal hær (LNA). LNA-leder Khalifa Haftar, en opprørsgeneral og IS-motstander, har kontroll over store deler av det østlige Libya. Det er tredje gang på kort tid at Haftars styrker angripes. Ingen har imidlertid tatt på seg ansvar for angrepene.

I august ble elleve drept i et lignende angrep, deriblant ni medlemmer av LNA. Måneden etter mistet fem personer livet i sentrale Kufra-regionen.

Libya har vært preget av voldelig og politisk kaos siden opprøret til Muammar Gaddafi i 2011. Myndighetene har mistet kontrollen over det nordafrikanske landet, der det pågår intense maktkamper mellom ulike etniske, politiske og religiøse grupperinger.

(©NTB)

