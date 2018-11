Ni funnet døde i hus i Italia etter flom

Dykkere hentet natt til søndag ni livløse personer ut av et oversvømt hus i Cavallaro-distriktet i Casteldaccia, i provinsen Palermo i Italia.

Avisa La Republicca melder at to familier med 12 personer bodde i huset, og at ti av dem hadde søkt tilflukt i huset. Bare én av dem overlevde, ved å klate ut av huset opp i et tre. Brannvesenet beskriver aksjonen på Twitter som svært dramatisk.

Huset ligger ikke langt fra Palermo, der vannstanden i elva Milicia hevet seg i rekordfart etter en uke med ekstremvær i regionen.

– En grusom tragedie har rammet oss, uttaler ordfører i Casteldaccia Giovanni Di Giacinto ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Elva har ikke tidligere utgjort en trussel. Ansa melder at det også er funnet ytterligere en person omkommet, en mann, nær Vicari på Sicilia.

Det kraftige uværet startet for en uke siden og har krevd minst 20 liv. Dermed er dødstallet oppe i minst 30 totalt etter uværet.

