Nigerias presidents' stabssjef død av covid-19

Den nigerianske presidenten Muhammadu Buharis stabssjef Abba Kyari døde fredag, til tross for at han mottok behandling for covid-19.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Den avdøde hadde testet positivt for covid-19 som herjer, og hadde mottatt behandling. Men han døde på fredag 17. april 2020, heter det i en uttalelse fra talsperson Garba Shehu på Twitter. Totalt er 17 personer døde etter å ha testet positivt for koronaviruset i Nigeria, der rundt 500 personer er bekreftet smittet så langt, ifølge Worldometers. (©NTB)

Reklame Krev boligrente under 2 prosent av banken din