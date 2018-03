Nikki Haley: - USA er av den oppfatning at Russland sto bak forgiftningen

USAs FN-ambassadør Nikki Haley mener at Russland må få reaksjoner.

NEW YORK (Nettavisen): - USA står i absolutt solidaritet med Storbritannia. USA er av den oppfatning at Russland er ansvarlig for angrepet mot to personer i Storbritannia gjennom bruk av militær nervegift. Våre tanker og bønner er med ofrene for denne avskyelige forbrytelsen, sier USAs FN-ambassadør Nikki Haley under et møte i FNs sikkerhetsråd onsdag.

Sikkerhetsrådet hadde kalt inn til krisemøte, etter ønske fra Storbritannia, etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble utsatt for et nervegiftangrep i Salisbury for halvannen uke siden.

Begges tilstand er fremdeles kritisk.

Storbritannias statsminister Theresa May mener at Russland sto bak angrepet og har svart med å utvise 23 russiske diplomater.

Ifølge May var det nervegiften novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen, som ble brukt.

Under møtet i sikkerhetsrådet onsdag får hun altså støtte fra Haley.

- Når våre venner i Storbritannia møter en utfordring, står vi alltid sammen med dem.

Henrettelsesforsøket i Salisbury er det siste i en alarmerende rekke med bruk av kjemiske våpen, påpeker USAs FN-ambassadør.

- Hvis Russland hadde samarbeidet med organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, ved å gi fra seg all informasjon om denne nervegiften, ville vi ha sluttet å snakke om dem. Vi får ingen glede av å konstant kritisere Russland, men Russland må slutte å gi oss så mange grunner til å gjøre det.

- Hvis vi ikke fatter umiddelbare tiltak nå, vil ikke Salisbury bli det siste tilfellet hvor vi ser bruk av nervegiftgass. Det kan bli brukt her i New York, eller i en hvilken som helst by hos alle medlemmer i dette rådet, sier Haley.

At UN Security Council meeting, Amb. Haley says US believes Russia is responsible for nerve attack:



"If we don’t take immediate, concrete measures to address this now, Salisbury will not be the last place we see chemical weapons used ... This is a defining moment." pic.twitter.com/Rfs2fn5dDn — NBC News (@NBCNews) March 14, 2018

FNs generalsekretær Antonio Guterres har uttalt at angrepet i Salisbury er «et alvorlig brudd på folkeretten», men vil ikke ta stilling til hvem som er ansvarlig.

Russland har avvist alle anklager om at de var involvert.

