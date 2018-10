Nikki Haley trekker seg som USAs FN-ambassadør, bekrefter president Donald Trump. Haley går av ved utgangen av året.

Trump opplyser ifølge Reuters at Haley allerede i et halvt års tid har gitt uttrykk for at hun ønsker å gå av. Trump sier han håper Haley vil «komme tilbake i en annen rolle».

Spekulasjoner om hva Haley nå skal gjøre, spredte seg fort i sosiale medier. Men i en kommentar avviser hun at hun har noen som helst planer om å stille som presidentkandidat i 2020.

46 år gamle Nikki Haley tilhører den konservative fløyen av Det republikanske partiet. Hun var tidigere guvernør i South Carolina og ble utnevnt til FN-ambassadør allerede fire dager etter at Trump tiltrådte som president i januar 2017.

Hun omtales som en høyt kvalifisert, fornuftig men også målrettet og kompromissløs diplomat. Under hennes tid i FN har USA trukket seg ut av FNs menneskerettsråd, et organ som Haley har beskrevet som verdensorganisasjonens «mest mislykkede» organ.

