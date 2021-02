Partiet til Aung San Suu Kyi, NLD, erklærer seg selv om folkets representanter og ber om internasjonal anerkjennelse som rettmessige makthavere i Myanmar.

Nær 300 representanter fra Nasjonalligaen for demokrati (NLD) sier de fredag har satt en komité til å utføre parlamentets oppgaver.

Fredag publiserte partiet et brev til FN og verdenssamfunnet. Der ber de om målrettede sanksjoner, samt at internasjonale selskaper kutter all handel med militæret.

Suu Kyi var regjeringssjef inntil mandagens militærkupp og ble pågrepet i forbindelse med kuppet. President Win Mying Hun ble også pågrepet.

