Nobelkomiteens leder: - Ethvert fremstøt for fred og forsoning, er veldig viktig

Lederne i Nord-Korea og Sør-Korea har fredag signert en erklæring hvor de forplikter seg til atomnedrustning på Korea-halvøya.

Partene er også enige om å formelt avslutte Korea-krigen som opphørte i 1953 etter en våpenhvileavtale.

Erklæringen ble undertegnet i forbindelse med toppmøtet mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i grensebyen Panmunjom fredag.

Her kan du lese mer om erklæringen.

- Veldig viktig

Den norske nobelkomiteen beslutter hver høst hvem som skal tildeles verdens gjeveste pris, nemlig Nobels fredspris. Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, er ordknapp når Nettavisen ber henne kommentere nyheten fra Korea-halvøya.

- Det er slik at Nobelkomiteen kommenterer overhodet ikke sitt pågående arbeid. Da er vi også veldig forsiktig med å kommentere aktuelle begivenheter. Så jeg har ingen kommentar. Det er klart at ethvert fremstøt for fred og forsoning er veldig viktig. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Reiss-Andersen til Nettavisen.

Leder av Nobelkomitéen Berit Reiss-Andersen taler i Rådhuset i anledning utdeling av Nobels fredspris til ICAN i fjor.

Direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO) lager hvert år en spekulasjonsliste over hvem som markerer seg som mulige fredsprisvinnere. PRIO-direktør Henrik Urdal mener det er altfor tidlig å spekulere på om prosessen på Korea-halvøya er verdig en Nobels fredspris.

- Dette er litt tidlig å si, men det er åpenbart veldig positivt at man har denne historiske begivenheten med en nordkoreansk leder som besøker Sør-Korea. Det er utvilsomt nye toner, sier Urdal til Nettavisen.

- Men man skal ikke la seg lure av «appearance». Det gjelder nå også. Det er en veldig lang vei til noe som er viktig substansielt. Vi er på ingen måter i mål. Det er mange som setter spørsmålstegn ved motivet til Kim. Vi skal se noen ordentlige endringer på bakken før vi er i nærheten av noen Nobels fredspris, sier han.

- Og jeg er ganske sikker på at vi ikke er der når Nobelkomiteen tar sin beslutning en gang til høsten. Men det kan være en gulrot til partene, legger han til.

- Kan ikke avvise Trump-effekten

- Kan Donald Trump ta noe av æren for det som nå skjer på Korea-halvøya, Urdal?

- Han hevder jo at strategien hans har virket. Jeg tror det er altfor tidlig å si. Dette er sikkert noe man ikke vil vite på lang tid. Man kan ikke avvise at det (Trump red.anm.) har hatt noen effekt. Men det har vært et høyt spill, sier Urdal.

I mai eller juni måned er det duket for et toppmøte mellom Trump og Kim.

- Det er viktig at USA faktisk leverer i de samtalene de skal ha med nordkoreanerne. Nord-Korea går inn i disse samtalene med at de skal få noe tilbake. Det er ikke helt klart hva USA er villig til å gi. Her blir det spennende å se hva amerikanerne gir av garantier. Nord-Korea er så vidt jeg vet ute etter sikkerhetsgarantier, sier han.

Mest sett siste uken