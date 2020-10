Nobelprisen i kjemi for genforskning

Emmanuelle Charpentier og Jennifer A. Doudna er tildelt nobelprisen i kjemi for utvikling av genredigeringsverktøy.

Prisvinnerne ble kunngjort av det svenske vitenskapsakademiet onsdag. De to forskerne får prisen for sitt arbeid med den såkalte gensaksen, et verktøy som med stor presisjon kan endre arvemassen i alle typer levende organismer.

– Det fins en enorm kraft i gensaksen, som angår oss alle. Den har ikke bare revolusjonert grunnvitenskapen, men også vekstforedlingen, og den kommer til å lede til nyskapende medisinske behandlinger, sier lederen i Nobelkomiteen for kjemi, Claes Gustafsson.

Kjemiprisen er tildelt 183 personer opp gjennom årene, og bare sju av disse har vært kvinner.

I fjor delte tre prisvinnere kjemiprisen for utviklingen av oppladbare litium-ion-batterier.

