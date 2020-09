Nobelprisvinner forlater Hviterussland

Hviterussiske Svetlana Aleksijevitsj, som i 2015 fikk nobelprisen i litteratur, har forlatt Hviterussland og var mandag på vei til Tyskland i et fly.

Den 72 år gamle forfatteren har flyktet fra hjemlandet i frykt for sin egen sikkerhet, erfarer det tyske nyhetsbyrået DPA.

Assistenten hennes sier imidlertid til Reuters at reisen ikke er politisk motivert, og at hun planlegger å reise tilbake. Bakgrunnen for reisen oppgis å være medisinsk behandling og arbeid.

Aleksijevitsj har engasjert seg sterkt i motstanden mot president Aleksandr Lukasjenko etter valget i august. Nylig sa hun at hun er den eneste i opposisjonens samordningsråd som ikke er enten i fengsel eller i utlandet.

