Nobelprisvinnere og aktivister mener koronarestriksjoner truer demokratiet

500 personer, deriblant 13 nobelprisvinnere og flere kjente menneskerettighetsaktivister, advarer om at koronapandemien utgjør en trussel mot demokratiet.

«Selv enkelte demokratisk valgte regjeringer kjemper mot pandemien ved hjelp av krisefullmakter som begrenser menneskerettighetene og forsterker statlig overvåking, uten å ta hensyn til juridiske begrensninger eller parlamentarisk overvåking», heter det i brevet, som er underskrevet av 500 personer.

13 nobelprisvinnere blant dem som har signert, blant dem den tidligere polske presidenten Lech Walesa, som vant Nobels fredspris i 1983, og den hviterussiske forfatteren Svetlana Alexievitsj, som vant Nobelprisen i litteratur i 2015.

I brevet advares det om at man ikke må ta demokratiske friheter for gitt.

Hongkong-aktivisten Joshua Wong, Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt og tidligere statsledere som Latvias Vaira Vike-Freiberga og Mosambiks Joaquim Chissano er blant andre som har skrevet under.

Amerikanske National Endowment for Democracy og Stockholm-baserte International Institute for Democracy and Electoral Assistance er initiativtakerne bak oppropet.

