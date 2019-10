Nobels litteraturpris til stridbare og kontroversielle forfattere

Polske Olga Tokarczuk og østerrikske Peter Handke er tildelt Nobels litteraturpris for 2018 og 2019. Handke-prisen kan vekke debatt, tror forlegger.

Det kunngjorde Svenska Akademien torsdag.

I fjor ble det ikke delt ut noen litteraturpris på grunn av skandalene som herjet Svenska Akademien. Fjorårets pris ble derfor delt ut i år og går altså til 57 år gamle Tokarczuk, som får prisen for sin kreative «fortellerkunst som med encyklopedisk lyst beskriver grenseoverskridelser som livsform».

Stridbar postmodernist

Tokarczuk, en storselgende og stridbar postmodernist og miljøforkjemper, debuterte i 1989 og er blitt hyllet av kritikere i hjemlandet og beskrevet som en av de mest suksessrike forfatterne i sin generasjon.

Den siste boka hennes, «Jakobsbøkene», kom i år og handler om en jødisk vekkelsesbevegelse på 1700-tallet.

– Boken skildrer et ukjent kapittel i polsk historie. Det er tett forbundet med polsk nasjonalisme og synet på vår historie, et bilde som jeg ville rive hull i, har Tokarczuk tidligere uttalt.

Olga Tokarczuk besøker Norge om to uker i forbindelse med at hennes bok «Før plogen din over de dødes knokler» gis ut på norsk. Hun skal blant annet delta på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo 23. oktober.

Dette blir hennes andre roman på norsk. Fra før har Gyldendal gitt ut «Løperne», som hun fikk Man Booker-prisen for i fjor, som den første polske forfatteren noensinne.

Kontroversiell

Svenska Akademien begrunner årets pris til Handke med den innflytelsen han har hatt på litteraturen og hvordan han «med stor språkkunst har utforsket periferien og menneskets konkrete erfaring».

Den østerrikske forfatteren og dramatikeren er imidlertid kontroversiell. Da Handke fikk Ibsenprisen i 2014 ble han møtt med demonstrasjoner og beskyldninger om å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser.

Eirik Bø i Pelikanen forlag, som har gitt ut flere av Handkes bøker på norsk, tror tildelingen kan sette fyr på Handke-debatten på nytt.

– Feillest

– Vi har ingen problemer med å se at Handke er en kontroversiell figur, og han er langt fra diplomatisk når han uttaler seg, sier han til NTB.

Bø legger til at han mener Handke er blitt feillest når det gjelder utspillene om det tidligere Jugoslavia.

Selv skal Handke ha mistet mål og mæle og blitt svært rørt da han fikk vite at han hadde vunnet prisen, ifølge et medlem av Svenska Akademien.