Nok en dag med over 1.000 virusdødsfall i USA

En sykehusseng gjøres klar til bruk for pasienter med covid-19 i Los Angeles. Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Tirsdag ble det for første gang på to uker registrert over 1.000 dødsfall knyttet til covid-19 i USA, ifølge tall fra Johns Hopkins University.

Før dagen var over helt vest i landet, var det registrert 1.056 dødsfall, i tillegg til 62.752 nye smittetilfeller, melder CNN. Tallet kan stige etter hvert som nye dødstall blir bekreftet. I Worldometers' oversikt er det onsdag morgen, norsk tid, registrert 1119 dødsfall i USA tirsdag. Forrige gang det ble registrert over 1.000 døde på ett døgn i USA var 7. juli, da tallet var 1.195. Så langt i år har det vært over 1.000 dødsfall knyttet til koronapandemien i landet i 59 av 202 dager. (©NTB)

