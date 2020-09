Nok en overlevende funnet etter forlis utenfor Japan

Det er funnet to overlevende etter at et lasteskip forliste utenfor Japan onsdag. Letingen etter mannskapet pågår fortsatt.

Et filippinsk besetningsmedlem er funnet ved bevissthet i en livbåt. På onsdag kveld ble også en annen filippiner fra besetningen funnet i live. Lasteskipet Gulf Livestock 1 sank i voldsom sjø forårsaket av en tyfon i området. Ulykken skjedde ved øya Amami Oshima sørvest for Japan onsdag. En bevisstløs mann som ble funnet tidligere, er bekreftet omkommet. Det er ikke kjent hvor han var fra. Det var 43 personer og tusenvis av kyr om bord på lasteskipet. Redningsarbeid har vært krevende som følge av kraftig nedbør og mye vind. Lasteskipet kom fra New Zealand og var på vei mot Tangshan i Kina. (©NTB)