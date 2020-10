Nok en person i Joe Bidens krets koronasmittet

Joe Bidens valgkampteam registrerte et tredje smittetilfelle torsdag. Også denne personen kobles til en flygning til Arizona forrige uke.

Visepresidentkandidat Kamala Harris har avlyst sine reiser til over helgen etter at hennes kommunikasjonssjef fikk påvist koronasmitte. Også et besetningsmedlem på flyet Harris, Biden og store deler av staben var på til Arizona 8. oktober har testet positivt.

Torsdag varsler Biden-staben at en tredje person som var på dette flyet har avlagt positiv prøve. Det dreier seg om en person som har ansvar for å chartre flyet Biden-kampanjen benytter seg av.

Biden skal ikke ha hatt nærkontakt med denne personen og går selv ikke i karantene.

