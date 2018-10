Nok en signeringfest for norske selskap i Kina

Kongsberg Gruppen, DNV GL og Jotun og flere andre norske selskaper signerte torsdag elleve nye kontrakter med kinesiske selskap i Shanghai.

Avtalene ble inngått under en høytidelig seremoni med kongeparet til stede, og med utsikt til Shanghais skyline. Ut av lydanlegget strømmet musikk av Lene Marlin og Marit Larsen og satte en norsk touch på begivenheten, som er den andre og siste signeringsseremonien under det norske statsbesøket i Kina.

Til sammen er det undertegnet 35 kontrakter mellom norske og kinesiske bedrifter og organisasjoner.

– Samarbeidet vårt dreier seg ikke bare om shipping, den maritime næringen, energi, fisk og sjømat, men har også ekspandert over på andre områder. Det er imponerende og inspirerende å se hvordan ny teknologi kan gi oss nye forretningsmuligheter og bedre globale løsninger, sa kong Harald i sin tale, like før representanter for selskapene gikk opp på podiet og skrev under på kontraktene.

Lang liste

Dette er de elleve avtalene som ble inngått i Shanghai:

* Jotun Cosco Marine Coatings signerte en avtale om å levere høykvalitetsmaling til ti tørrlastskip med Yangzijiang Shipbuilding Group.

* DNV GL signerte en rammeavtale om å innføre sin internasjonale akkrediteringsstandard ved tre store sykehus i provinsene Fujian og Guangxi. Avtalepartner er LinkMed Asia.

* DNV GL inngikk også en strategisk samarbeidsavtale med China LNG Group som blant annet omhandler risikohåndtering.

* Knutsen NYK Offshore Tankers AS signerte en intensjonsavtale om å bygge 2 + 2 skytteltankere med Cosco Shipping Heavy Industry Co.

* Kongsberg Maritime AS inngikk avtale med kinesiske SDARI om å samarbeide med skipsdesign og løsninger for intelligente skip basert på Kongsbergs produkter og teknologi.

* Norges Rederiforbund signerte en avtale om å samarbeide med Kinas rederiforbund på området grønn shipping.

* Passer Marine signerte en joint venture-avtale med Jiangsu Lanyu Insulations Technology Co. Ltd.

* CG Rieber Compact inngikk en avtale om strategisk samarbeid og lansering av nye produkter sammen med Shanghai Leading Sino Nor Ltd.

* Lion Healthcare inngikk en rammeavtale om samarbeid med Ruoyao FSMP Ltd. Co.

* Nordic Impact AS signerte en avtale med Fidem Capital Holdings Ltd. om strategisk samarbeid.

* Innovasjon Norge og næringsmyndighetene i Jiangsu-provinsen inngikk en samarbeidsavtale.

Også i Beijing

Tidligere i uken ble det arrangert en lignende signeringsseremoni i Beijing, hvor det ble inngått 24 kontrakter.

Blant annet skrev Avinor og Hainan Airlines under på et dokument som bekrefter at det blir opprettet en direkterute mellom Beijing og Oslo til våren – den første av sitt slag.

Kongsberg Digital og Alibaba Cloud inngikk en avtale om å utforske mulighetene for digitalisering av energisektoren i Kina. I tillegg skrev Ekornes, Norsk elbilforening og Film in Norway under på avtaler med kinesiske partnere.

(©NTB)

