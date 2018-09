Nord- og Sør-Korea åpner felles kontor

Nord- og Sør-Korea har åpnet et felles kontor i den nordkoreanske grensebyen Kaesong, en uke før den sørkoreanske presidenten ankommer Pyongyang.

Rundt 50 personer fra hvert land var til stede under en seremoni i Keasong fredag, ifølge sørkoreanske Yonhap.

– Et nytt historisk kapittel er åpnet her i dag. Dette kontoret er enda et symbol på freden sør og nord sammen har skapt, sa Sør-Koreas gjenforeningsminister Cho Myoung-gyon.

Bygningen inneholder separate nord- og sørkoreanske kontorer, samt et felles konferanserom. Her er det ment at det skal holdes møter mellom de to landene.

Sør-Koreas president Moon Jae-in reiser tirsdag neste uke til Nord-Korea for et tredje toppmøte med leder Kim Jong-un. Siden de først møttes i april har de arbeidet for flere slike prosjekter, et tegn på at de knytter tettere bånd.

Det var opprinnelig planlagt at kontoret skulle åpnes i august. Men ifølge Yonhap ble planene utsatt på bakgrunn av bekymringer fra USA om at forholdet mellom nord og sør går raskere fram enn samtalene om atomnedrustning.

(©NTB)

