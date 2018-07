Nord- og Sør-Korea skal ha nye samtaler

Nord- og Sør-Korea er enige om å møtes til militære samtaler tirsdag, opplyser det sørkoreanske forsvarsdepartementet ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Møtet, som holdes på general-nivå, skal ifølge Reuters finne sted i grensebyen Panmunjom. Dagsordenen for møtet er ukjent, men er trolig en bekreftelse på tøværet som rår etter at president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møttes i Singapore 12. juni.

Fredag er det 65 år siden våpenhvileavtalen mellom de to landene ble signert og en demilitarisert sone etablert.

De to partene møttes sist i juni, også da i Panmunjom, for å diskutere muligheten for å åpne en toglinje mellom landene. Nord-Korea er imidlertid fortsatt underlagt strenge sanksjoner, og en fysisk forbindelse mellom nord og sør vil kun bli mulig dersom disse sanksjonene blir opphevet.

