Nord-Irland omfattes av EUs eksportkontroll på vaksiner

EUs eksportkontroll på koronavaksiner gjelder også Nord-Irland, selv om brexitavtalen skulle sikre fri eksport av alle varer.

I brexitavtalen mellom EU og Storbritannia fastslås det at alle produkter fritt skal kunne eksporteres fra EU til den britiske provinsen. Men EU har nå utløst en artikkel i den særskilte protokollen for Nord-Irland som åpner for at deler av avtalen kan tilsidesettes av den ene parten.

Grunnen er at EU frykter at bestemmelsen om fri eksport til Nord-Irland kan misbrukes av Storbritannia for å unngå at eksportkontroll på vaksiner, melder BBC.

Lederen for det probritiske partiet DUP, Arlene Foster, reagerer kraftig på EUs avgjørelse og kaller det en «utrolig fiendtlig handling»

Den særskilte protokollen for Nord-Irland er laget for å unngå en såkalt hard grense mellom Nord-Irland og EU-landet Irland

(©NTB)

