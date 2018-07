Nord-Korea avvikler fasiliteter på oppskytingsområde

Nord-Korea har begynt å avvikle fasiliteter på det som omtales som deres viktigste anlegg for prøveoppskytinger, ifølge amerikanske forskere.

Det er bilder fra overvåkings- og analysegruppen 38 North som viser at landet har begynt avviklingen, men en talsperson for den sørkoreanske regjeringen sa tirsdag at også de har sett tegn på nedrustningsaktivitet i Nord-Korea. Talspersonen sa det dreier seg om Sohae-anlegget, men ga ikke noe informasjon om hvilke fasiliteter det er snakk om.

Sør-Korea omtaler aktiviteten som positiv, men eksperter understreker at Nord-Koreas militære styrke ikke vil svekkes med mindre hele anlegget avvikles.

USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un til et historisk toppmøte i Singapore 12. juni. De to lederne så ut til å komme godt overens, og de undertegnet en felles erklæring om å jobbe for full atomnedrustning på Koreahalvøya.

I erklæringen sto det også at de to landene skulle «anstrenge seg for å skape varig og stabil fred på Koreahalvøya».

