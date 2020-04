Nord-Korea hevder å være koronafritt

Myndighetene i Nord-Korea insisterer på at landet er koronafritt, til tross for økt skepsis verden over.

Det allerede isolerte landet stengte raskt grensene i januar da viruset først ble oppdaget i nabolandet Kina, og det ble innført strenge tiltak. Ifølge landets helsemyndigheter har disse tiltakene vært vellykkede. – Ikke én eneste person har blitt smittet med det nye koronaviruset i vårt land så langt, sier Pak Myong Su, leder for anti-epidemisk avdeling ved Nord-Koreas hovedkvarter for anti-epidemisk beredskap. 203 land i verden har nå rapportert om tilfeller av koronasmitte, og antall smittede globalt nærmer seg 1 million. Flere stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er troverdig at smitten ikke har nådd Nord-Korea, som ligger mellom hardt rammede Kina og Sør-Korea. Blant dem er USAs militære øverstkommanderende i Sør-Korea, general Robert Abrams og USAs president Donald Trump. Abrams sa i forrige måned at han var «ganske sikker» på at Nord-Korea hadde bekreftede tilfeller av viruset. (©NTB)