Nord-Korea må ha tillit til USA før nedrustning

Nord-Korea vil overhodet ikke starte atomnedrustning så lenge USA fortsetter å arbeide for strenge sanksjoner, sa den nordkoreanske utenriksministeren lørdag.

I sin tale til FNs hovedforsamling kalte utenriksminister Ri Yong-ho utviklingen det siste året et gjennombrudd, men at det er nødvendig å bygge mer tillit mellom Nord-Korea og USA før det blir aktuelt å iverksette avtalen som Kim Jong-un og Donald Trump ble enig om tidligere i år.

– Uten tillit til USA vil det ikke være noen tillit i vårt nasjonale sikkerhetsapparat, og under slike forhold er det overhodet ikke aktuelt for oss å innlede en ensidig avvæpning, sa Ri.

Han gjorde det klart at Nord-Korea venter at sanksjonene gradvis blir fjernet som ledd i prosessen, og at USAs holdning om nedrustning først innebærer tvang og skaper mistillit.

– Ideen om at sanksjonene skal tvinge oss ned på kne, er en illusjon hos folk som ikke kjenner oss, sa han.

Det har ikke vært noen nevneverdig framgang siden toppmøtet mellom Kim og Trump i Singapore i juni, men håpet om ny framgang ble tent etter at USAs utenriksminister Mike Pompeo nylig kunngjorde at han skal reise til Pyongyang i oktober.

Kina og Russland har bedt det internasjonale samfunnet om å anerkjenne Nord-Koreas første skritt mot nedrustning ved å lempe på sanksjonene som FN innførte. Men USA mener at presset best opprettholdes ved å beholde sanksjonene som de er.

