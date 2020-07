Nord-Korea setter by i koronakarantene

Nord-Korea har satt grensebyen Kaesong i koronakarantene etter at en mann med tegn på covid-19-symptomer ankom byen fredag.

Tiltaket ble tatt fredag ettermiddag etter at en avhopper som hadde flyktet til Sør-Korea for flere år siden, tok seg over grensen til Nord-Korea igjen på ulovlig vis 19. juli, heter det i en melding fra det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Hvis vedkommende offisielt blir erklært koronapasient, vil det være snakk om det første bekreftede tilfellet i landet.

Tidligere har Pyongyang uttalt at det ikke finnes et eneste covid-19-tilfelle i landet, en påstand eksperter i utlandet har stilt seg skeptisk til.

KCNA melder også at landets leder Kim Jong-un har erklært nødtilstand i Kaesong-området etter et møte i politbyrået lørdag.

