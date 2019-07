Nord-Korea snart villige til å gjenoppta atomsamtalene med USA

En nordkoreansk diplomat har informert USA om at landet snart er villig til å gjenoppta samtaler på embetsmannsnivå om nedrustning av sitt atomprogram.

Det sier en tjenestemann i Trumps regjering tirsdag.

Tjenestemannen var i den demilitariserte sonen (DMZ) på grensa mellom Nord- og Sør-Korea forrige uke for å levere bilder fra møtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong Un 30. juni.

Da han leverte bildene til den nordkoreanske diplomaten, spurte han når nordkoreanerne er klare for å gjenoppta atomsamtalene, slik Kim lovte da Trump besøkte landet.

Nordkoreaneren svarte at de er villige til å gjenoppta samtalene «veldig snart».

Nord-Korea har trappet opp sitt atomvåpenprogram og økt sitt atomarsenal fra anslagsvis seks stridshoder til rundt 70 siden det første møtet mellom Kim og Trump, til tross for at Trump selv har hevdet at hans diplomati har resultert i «enorm framgang».

