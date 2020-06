Nord-Korea truer med å gå inn i demilitarisert grensesone

Sørkoreanske soldater patruljerer langs et piggtrådgjerde i Paju, nær grensen til Nord-Korea. Nord-Korea truer med å kutte alle forbindelser til naboen i sør, og truer også med militær hevn, som svar på at aktivister angivelig har sendt rundt 50.000 flygeblad over grensen til nord. Sør-Korea har bedt regimet i nord om å slutte med å øke spenningen og heller sette seg ved forhandlingsbordet. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)