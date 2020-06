Nord-Korea varsler økt militær aktivitet nær grensen til sør

Den nordkoreanske hæren gjentok onsdag truslene om at den vil sette ut militære styrker i tidligere demilitariserte soner helt opptil grensen til Sør-Korea.

I en offisiell uttalelse onsdag sa den nordkoreanske militærledelsen at den vil sette ut styrker i den vestlige grensebyen Kaesong og ved Kumgangfjellet på østkysten. Uttalelsen kommer etter at samarbeidskontoret i Kaesong ble sprengt i lufta tirsdag.

Begge områdene har tidligere vært demilitarisert og symboler på samarbeid mellom Nord- og Sør-Korea, men har vært stengt i årevis etter at en sørkoreanske kvinne ble skutt av en nordkoreansk soldat i Kumgangfjellet i 2008.

Hærledelsen sa også at den vil gjenoppta militærøvelser, sette opp vaktposter i grenseområdene og sende ballonger med propagandamateriell mot Sør-Korea.

Noe av bakgrunnen for den økte spenningen mellom landene er at sørkoreanske aktivister har sendt et stort antall løpesedler med luftballonger over grensa mot Nord-Korea. Løpesedlene kritiserer Nord-Koreas leder Kim Jong-un, noe nordkoreanerne reagerer svært sterkt på.

