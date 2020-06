Nord-Korea vil bryte kommunikasjonen med Sør-Korea

Ledelsen i Nord-Korea vil kutte bryte alle forbindelser med Sør-Korea, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Det har ulmet mellom de to nabolandene i lengre tid, og tirsdag kom meldingen fra Nord-Korea om at landets ledelse vil kutte direkte kommunikasjonslinjer til Sør-Korea klokka 12.

Det blir første skritt i en rekke steg mot å bryte alle forbindelsene, der det to landenes felles gjenforeningskontor og grenseprosjekter vil bli avsluttet, hvis ikke sørkoreanske myndigheter sørger for å setter en stopper for at avhoppere fra nord slutter å sende propagandamateriale til Nord-Korea, lyder beskjeden.

