Nord-Korea vil sende propaganda over grensa

Regimet i Nord-Korea akter å svare med samme mynt etter at store mengder flygeblader er sendt over grensa fra Sør-Korea.

En storstilt gjengjeldelse er på trappene, ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Sørkoreanerne skal straffes med flygeblader. Noen av dem har bilder og tekst der Sør-Koreas president Moon Jae-in latterliggjøres.

Flygeblader med kritikk av det nordkoreanske regimet blir ofte sendt nordover med luftballonger av politiske aktivister i Sør-Korea. Mengden skal ha økt den siste tiden, noe Nord-Korea har reagert svært sterkt på.

Som en form for gjengjeldelse valgte Nord-Korea nylig å sprenge en bygning der det lå et samarbeidskontor for de to koreanske statene.

