Nord-Koreas leder sier rakettest var «passende advarsel»

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier den siste rakettoppskytingen fra landet tirsdag var en advarsel til USA og Sør-Korea på grunn av de felles militærøvelsene.

Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA onsdag, mens spenningen stiger på den koreanske halvøya.

Utenom det vanlige, avfyrte Nord-Korea mandag to kortdistanseraketter mens Sør-Korea og USAs årlige felles militærøvelse pågikk. Øvelsene ble i år gjennomført i en nedtonet form og til tross for advarsler fra Nord-Korea om at gjennomføring av øvelsene ville sette det skjøre fredsdiplomatiet og kjernefysiske forhandlinger i regionen i fare.

Har krigskapasitet

KCNA opplyser at Kim fulgte med på utskytningen av de to rakettene tidlig tirsdag, og at de bekreftet landets «krigskapasitet» for en ny type målsøkende raketter.

– Kim Jong-un bemerket at militær handling er en anledning til å sende en passende advarsel til amerikanske og sørkoreanske myndigheter om den felles militære øvelsen som nå pågår, opplyser KCNA.

De to uidentifiserte rakettene ble avfyrt fra nordvestkysten av Nord-Korea opp til en høyde av rundt 37 kilometer. Begge fløy 450 kilometer tvers over landet før de havnet i havet utenfor østkysten, mellom Nord-Korea og Japan. Det var fjerde par med raketter på 12 dager som er testet.

Taus Trump

FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea å utføre prøveoppskytinger av ballistiske missiler, og oppskytingene blir generelt fordømt av de europeiske medlemmene av Sikkerhetsrådet.

I motsetning til tidligere har Donald Trump i flere tweeter bagatellisert oppskytingen av kortdistansemissiler de siste ukene, dog ikke kommentert de to siste.

