Nordirsk meningsmåling viser knapt flertall for gjenforening med Irland

En ny meningsmåling viser at et knapt flertall av nordirske velgere ønsker at den britiske provinsen skal gjenforenes med Irland.

Resultatet gjenspeiler muligens usikkerheten og bekymringen knyttet til brexit, mener Michael Ashcroft, som står bak undersøkelsen. Totalt er 1542 personer spurt. Hva som vil skje med grensen mellom Nord-Irland og EU-landet Irland har vært et av de vanskeligste spørsmålene i brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Statsminister Boris Johnson ønsker at en bestemmelse som er ment å sikre fri flyt over grensen blir fjernet fra det nåværende utkastet til en brexitavtale. Men befolkningen på begge sider av grensen er bekymret for at brexit kan føre til at det igjen blir grensekontroller langs grensen, slik det var i de 30 årene før fredsavtalen. Undersøkelsen viser også at rundt 45 prosent ønsker at Nord-Irland forblir en del av Storbritannia, mens 46 prosent ønsker en sammenslåing med Irland. Når de usikre tas bort, blir resultatet 51 mot 49 prosent. Meningsmålingen ble gjort mellom 30. august og 2. september. (©NTB)