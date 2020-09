Nordiske land fordømmer forgiftningen av Aleksej Navalnyj på det sterkeste

I en fellesuttalelse fordømmer de nordiske utenriksministerne på det sterkeste forgiftningen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Fellesuttalelsen kommer etter at ministerne torsdag var samlet for å diskutere sikkerhets- og utenrikspolitikk i Danmark, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

«Ministerne fordømmer på det sterkeste måten mulig forgiftningen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og ber Russland gjennomføre en upartisk og gjennomsiktig etterforskning», står det.

Brudd på folkeretten

Navalnyj ble syk på en flyging i Russland 20. august. Etter internasjonalt press ble han fløyet til Berlin, der det ble påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.

I fellesuttalelsen ber utenriksministerne om at etterforskningen i Russland må involvere eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

«Ethvert angrep med et kjemisk våpen er et åpenbart brudd på folkeretten, som undergraver eksisterende normer mot å bruke masseødeleggelsesvåpen. Verdenssamfunnet må se at de som står bak det, blir holdt ansvarlig», skriver de.

De understreker at angrepet er et angrep på demokratiet i Russland og menneskerettighetsbrudd.

«Vi beklager dette alvorlige slaget mot demokrati og politisk pluralitet i Russland», står det.

Fant giftrester på flaske

Navalnyj kunne tirsdag for første gang puste uten hjelp etter forgiftningen. Et militært tysk laboratorium konkluderte tidlig med at Navalnyj var blitt forgiftet med nervegiften novitsjok fra sovjettiden.

Dette er siden bekreftet av laboratorier i Frankrike og Sverige. Tyskland har også sendt prøver til OPCW i Haag

Medarbeidere av opposisjonslederen hevdet torsdag at Navalnyj har fått i seg giften fra en vannflaske da han var i den russiske byen Tomsk i Sibir.

Navalnyj fikk først behandling på sykehus i Russland, og russiske leger har nektet for at de har funnet tegn til at han ble forgiftet. Så langt er det heller ikke startet etterforskning av hendelsen.