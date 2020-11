Nordjylland oppretter to klinikker for behandling av senskader etter koronasykdom

Det opprettes to klinikker på Nordjylland som skal gi behandling til folk som får senskader etter koronasykdom.

Helseforetaket Region Nordjylland oppretter to slike klinikker. En i Hobro, som skal være i drift fra 1. januar, og en i Aalborg, som skal være i drift i løpet av våren.

Steffen Helmer Kristensen, ledende overlege på lungemedisinsk avdeling ved Aalborg universitetssykehus, sier at rundt 3.000 innbyggere er rammet av senskader etter koronasykdom.

– Vi venter at det kommer et tilsvarende antall i 2021 til tross for de kommende vaksinene, så jeg synes det er på tide at vi begynner å sette dette i system, hvordan vi skal hjelpe disse borgerne best mulig, sier Kristensen.

