Nordmann og ni andre pågrepet på fest i Kambodsja

Ti utlendinger, inkludert en 22-årig nordmann, er pågrepet i Kambodsja. De anklages for å ha utført såkalt «pornografisk dans og sang».

Kambodsjansk politi gjennomførte torsdag en razzia av en villa leid av utenlandske turister og fremmedarbeidere i Siem Reap. Der ble en nordmann, fem briter, to canadiere, en newzealender og en nederlender pågrepet. Totalt 87 festdeltakere ble forhørt, ifølge en lokal avis.

Ifølge politiet holdt de festarrangementer der deltakerne måtte betale mellom 10 og 15 dollar. Bilder av festene skal ha blitt delt på sosiale medier. Politiet har offentliggjort bilder som viser påkledde unge mennesker som parvis rullet sammen på dansegulvet.

Aktor i Siem Reaps provinsrett, Samrith Sokhon, sier at de pågrepne utlendingene risikerer opp til ett år i fengsel.

Utlendingene utenfor rettslokalet i Siem Reap etter at de ble pågrepet for "pornografisk dansing".

– Enhver som produserer pornografisk materiale motsetter seg kambodsjansk kultur, sier Sokhon.

Duong Tavry, leder for avsnittet mot menneskehandel og for beskyttelse av mindreårige i Kambodsja, sier at noen av de pågrepne er fremmedarbeidere og at enkelte er turister som har vært i landet i flere måneder.

– Vi slo til mot dem fordi de har begått aktiviteter som er mot vår kultur, sier hun.

– Han er en fin gutt. Det som framstår som anklagene, høres ut som noe som kan ha skjedd hvem som helst, sier moren til den pågrepne nordmannen til Dagbladet.

Utenrikstjenesten er gjort kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Kambodsja, og arbeider med å få klarhet i saken.

Siem Reap ligger ved tempelruinene Angkor Wat, som står på Unescos verdensarvliste. Byen er et populært reisemål i det sørøstasiatiske landet. Kambodsjanske myndigheter har slått ned på turister og fremmedarbeidere som bruker bikini i offentlighet og som deltar på pubrunder i Siem Reap. (©NTB)

