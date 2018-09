Nordmann siktet for drap i Spania

En 36 år gammel nordmann er sammen med to nederlendere pågrepet og siktet for et drap begått i feriebyen Mijas i Spania for to år siden.

Det opplyser den spanske politienheten Guardia Civil i en pressemelding.

I tillegg til drap er mannen siktet for et drapsforsøk, samt flere våpen- og narkotikalovbrudd, skriver VG , som først omtalte saken.

Siktelsen skyldes et drap i august 2016, der en 46 år gammel colombiansk mann ble skutt sju ganger i ryggen. Kjæresten hans ble samtidig skutt fem ganger, men overlevde hendelsen.

Mulig hevnangrep

Ifølge politiet sto fire personer bak skytingen. I tillegg til nordmannen er to nederlendere på 23 og 28 år pågrepet i Nederland og Spania. Den fjerde mistenkte gjerningsmannen skal selv ha blitt drept i den colombianske byen Medellín senere samme år.

Spansk politi betegner skytingen som et hevnangrep. Colombianeren skal ha tilhørt en gruppering som politiet mener ble beskyldt for å ha stjålet et kokainparti fra en rivaliserende gruppe som nordmannen og de andre pågrepne tilhører.

Beslagla våpen

Tre våpen og større mengder narkotiske stoffer har blitt beslaglagt, skriver spansk politi i pressemeldingen. Politiet har fått bistand fra sine kolleger i Norge, Colombia og Nederland i sitt arbeid med saken.

De pågrepne vil om kort tid bli fremstilt for en domstol i Fuengirola i den sørlige provinsen Málaga.

Utenriksdepartementet har fredag kveld ikke kunnet kommentere saken overfor VG.

(©NTB)

