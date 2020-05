Nordmenn kan igjen feriere på Kypros fra 9. juni

Nordmenn er med i den første gruppen turister som Kypros åpner grensen for. Dansker, finner, tyskere og bulgarere er også blant de utvalgte.

Kypriotiske myndigheter la fredag fram en plan for hvordan landet skal kunne ta imot turister og samtidig hindre koronasmitte.

Turister fra 19 europeiske land skal slippe inn i to puljer, 13 av dem fra 9. juni, deretter ytterligere seks fra 20. juni.

Verken Storbritannia eller Russland er med i noen av puljene. Det er heller ikke Sverige.

Turistene må skaffe seg et helsekort som viser at de er smittefrie tre dager før avreise. Dette gjelder kun fram til 20. juni for personer som er fra landene som utgjør den første puljen.

