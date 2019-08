Norge bekymret over utviklingen i Tanzania

Norge er bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Tanzania, som de siste 50 årene har fått mer norsk bistand enn noe annet land.

– Vi er bekymret for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Tanzania, inkludert for pressefriheten, sier statssekretær Marianne Hagen (H) til Bistandsaktuelt.

Tanzania ble norsk hovedsamarbeidsland alt på 1960-tallet og har siden mottatt nærmere 19 milliarder kroner i bistand fra Norge, viser en oversikt fra Norad.

I 2018 var bistanden på nærmere 400 millioner kroner, og over 40 prosent av dette gikk via landets myndigheter.

I forrige uke ble en av landets ledende journalister, Erick Kabendera, pågrepet, anklaget for organisert kriminalitet, hvitvasking og skatteunndragelse. Han jobber blant annet for britiske The Guardian og Economist.

Torsdag ble ytterligere en kritisk gravejournalist pågrepet, og norsk UD følger utviklingen med bekymring, sier Hagen.

– Menneskerettigheter er på dagsorden i de jevnlige politiske konsultasjonene mellom Norge og Tanzania, tas opp i politiske møter og følges opp av ambassaden i Dar es Salaam, sier hun.

– Vi vil også skalere opp støtte til uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner. Dette er viktig for å fremme demokrati og menneskerettighetene, sier Hagen.

