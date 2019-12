Norge dømt i to barnevernssaker i Strasboug

Norge er igjen dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen, og nok en gang gjelder det norsk praksis i barnevernssaker.

I to dommer som ble offentliggjort tirsdag formiddag, konkluderer en enstemmig domstol med at Norge har brutt menneskerettighetene. Sakene gjelder artikkel 8 om respekten for privat- og familieliv.

Selv om Norge ble felt, har domstolen i en av sakene avvist krav om oppreisning. I den andre saken er kravet om oppreisning delvis tatt til følge, og staten må betale 25.000 euro.