Norge er med på å lede giverlandskonferanse

Statsminister Erna Solberg (H) er en av lederne når EU arrangerer virtuell giverlandskonferanse for utvikling av koronavaksine.

Mandagens nettkonferanse markerer startskuddet for flere uker med innsamling, der målet er å skaffe 7,5 milliarder euro, rundt 85 milliarder kroner.

Pengene skal gå til utvikling, produksjon og distribusjon av vaksiner, medisiner og tester for å bekjempe koronapandemien.

– Det er veldig positivt at EU-kommisjonen tar initiativ til en stor, internasjonal konferanse. Med vårt lange engasjement i globale helsespørsmål er det naturlig at Norge stiller opp når vi blir bedt om være med og lede en slik konferanse, sier Solberg i en pressemelding.

Vert og leder er EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Hun er den første på en talerliste med over 50 stats- og regjeringssjefer og andre ledere.

Norge deler lederjobben med blant andre Tyskland, Japan, Frankrike, Saudi-Arabia og Storbritannia. For sistnevnte stiller statsminister Boris Johnson, som var innlagt på sykehus med covid-19-smitte.

– For å vinne denne kampen, må vi jobbe sammen og bygge et ugjennomtrengelig skjold. Det kan vi bare klare med en masseprodusert vaksine. Det er menneskeheten mot viruset, og sammen skal vi vinne, er det ventet at Johnson vil si.

