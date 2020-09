Norge fordømmer giftangrepet mot Navalnyj

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide opplyser at Norge fordømmer giftangrepet mot den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj på det sterkeste.

Onsdag sa Tysklands regjering at det foreligger «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Tyskland har fordømt angrepet på det sterkeste. Norge gjør nå det samme.

– Nyheten om at den fremtredende russiske opposisjonspolitikeren og korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj er forgiftet med nervegift, er dypt urovekkende. Norge fordømmer dette angrepet på det sterkeste, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse til NTB.

Søreide opplyser at Norge har full tillit til tyske myndigheters etterforskning og vurderinger i denne saken.

– Russiske myndigheter har nå et tungt ansvar for å gjennomføre en troverdig og grundig etterforskning av nervegiftangrepet, sier utenriksministeren.

Videre opplyser hun at Norge vil fortsette å holde tett kontakt med tyske myndigheter, allierte og europeiske samarbeidspartnere.

(©NTB)