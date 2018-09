Norge øker støtten til palestinske flyktninger etter USA-kutt

Norge gir ytterligere 64 millioner kroner til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger etter at USA tidligere i år kuttet støtten.

– FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger er i en kritisk økonomisk situasjonen etter at USA besluttet å stanse all støtte til organisasjonen. Norge gir derfor et ekstraordinært bidrag på 64 millioner kroner. Dette vil bidra til at skoler forblir åpne, at syke får hjelp, og at humanitære behov fortsatt vil bli imøtekommet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding torsdag.

Med de nye millionene blir det samlede bidraget fra Norge til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) i år på 294 millioner kroner.

Flere land gir penger

En rekke andre land ga også lovnader om nye midler torsdag. Til sammen sørger det for 957 nye millioner kroner til organisasjonen.

Tidligere i år ble det kjent at USA, som er den største enkeltbidragsyteren til UNRWA, kutter 2,5 milliarder kroner i årlig pengestøtte.

UNRWA-sjef Pierre Kraehenbuehl sier at organisasjonen med de nye midlene likevel fremdeles mangler 551 millioner kroner i året.

– Dette er et viktig skritt for å takle UNRWAs største og mest alvorlige finansielle krise noensinne, sier Kraehenbuehl.

Manglet penger til skolene

UNRWA sørger blant annet for mat, skole og helsetjenester til rundt to tredeler av Gazastripens 2 millioner registrerte flyktninger. 526.000 palestinske skolebarn går på skoler som UNRWA driver, men USAs kutt gjorde at organisasjonens ikke ville hatt nok penger til å holde skolene på Gaza åpne etter utgangen av september dersom ikke nye penger kom inn.

– UNRWA spiller en avgjørende rolle for regional stabilitet mens arbeidet for en politisk løsning på konflikten mellom israelerne og palestinerne fortsetter, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

(©NTB)

