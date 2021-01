Norge skal lede Sikkerhetsrådets sanksjonskomiteer mot Nord-Korea og al-Qaida

Norge skal lede Sikkerhetsrådets sanksjonskomiteer mot al-Qaida og IS og mot Nord-Koreas atomprogram, melder NRK.

– Norge tar på seg et veldig stort ansvar for arbeidskrevende og komplekse komiteer. Det er viktig at små land som Norge gjør det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til kanalen.

Komiteenes oppgave er å sørge for at straffetiltakene FN enes om, blir gjennomført. Søreide beskriver komiteen og sanksjonsregimene som noen av de viktigste virkemidlene FN har for å motarbeide terrorisme.

– For oss passer dette godt inn i prioriteringene vi gjør i Sikkerhetsrådet, sier hun.

NRK skriver at Norge i Sikkerhetsrådet også vil ha mye å gjøre med spørsmål om humanitær tilgang i Syria og rådets arbeidsgruppe om barn i væpnet konflikt.

